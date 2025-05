Pri pamätníku v Ivanke pri Dunaji došlo k smrteľnej streľbe. Polícia hľadá svedkov ďalších konfliktov, ktoré sa tam v poslednom čase opakovali.

Policajti v Senci sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s incidentmi, ku ktorým malo v uplynulom období dochádzať v blízkosti pamätníka Milana Rastislava Štefánika.

Podľa Televízie JOJ v marci na tomto mieste utrpel muž strelné poranenia nezlúčiteľné so životom. Vodič osobného auta mal zastaviť muža, ktorý venčil psa, a po krátkom konflikte vytiahnuť strelnú zbraň.

Útočník mal následne muža streliť do hlavy. Po incidente sám privolal pomoc. Polícia ho na mieste zadržala.

Nový Čas tiež informoval o prípade ženy, ktorá vraj na miesto jazdí v luxusnom aute značky Audi a ľudom sa vyhráža s obuškom v ruke. Ďalšiemu mužovi sa údajne vyhrážala motorovou pílou.

Citát: „Touto cestou vyzývame občanov, ktorí sa stali obeťou agresívneho - či už fyzického, alebo verbálneho - správania neznámej osoby/neznámych osôb počas pohybu v blízkosti uvedeného miesta, boli svedkami takéhoto správania osoby/osôb, prípadne majú akékoľvek iné informácie, ktoré by mohli polícii napomôcť pri objasňovaní týchto incidentov, aby nám to oznámili na Obvodnom oddelení PZ v Miloslavove, so sídlom Obchodná 1999/1, Miloslavov, alebo na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR - Bratislavský kraj,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Širší kontext: K tragickému incidentu došlo na mieste, ktoré miestni obyvatelia z Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí využívajú na prechádzky. V posledných týždňoch tam pribudlo označenie, ktoré upozorňuje, že ide o súkromný pozemok a zároveň poľovnícky revír.

Podľa dostupných informácií sa mal v lokalite pohybovať muž na osobnom aute, ktorý mal kontrolovať prítomnosť nepovolených osôb. V minulosti mal prísť do konfliktu s viacerými návštevníkmi.

