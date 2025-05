Česká republika sa tak zaradí medzi najprogresívnejšie krajiny sveta.

Česká poslanecká snemovňa v piatok súhlasila s tým, aby psychiatri mohli používať psilocybín ako súčasť liečby duševných chorôb. Táto látka, známa najmä z halucinogénnych húb, sa ukazuje ako účinná pomoc pre ľudí trpiacich ťažkými depresiami, závislosťami, existenčnými ťažkosťami u pacientov s rakovinou alebo posttraumatickou stresovou poruchou, informuje Reflex.cz.

Psilocybín bol doteraz dostupný len pre obmedzený počet pacientov v rámci klinických skúšok. Teraz by ho však mohli predpisovať priamo psychiatri v zdravotníckych zariadeniach, a to len pod odborným dohľadom. Aby zákon vstúpil do platnosti, musí ho ešte schváliť Senát a podpísať prezident.

Skúsenosti zo sveta a klinické štúdie naznačujú, že aj jediná dávka môže mať dlhodobý pozitívny vplyv. Zároveň sa zdá, že Česi sa k tejto metóde nestavajú negatívne a podľa prieskumu Nadácie pre výskum psychedelík Psyres by väčšina z nich súhlasila s jej užívaním, ak by im ju odporučil lekár.

Psilocybín by mohol byť vhodný napríklad pre ľudí s depresiou, ktorí nereagujú na štandardnú liečbu antidepresívami. Okrem toho patrí medzi tzv. antidepresíva s rýchlym nástupom účinku.

„Dvaja z troch Čechov súhlasia s dostupnosťou psychedelík v liečbe a terapii, pretože tieto látky môžu zmierniť utrpenie pacientov tam, kde nič iné nezaberá. Sotva existuje iná téma, ktorá by mala v spoločnosti takú zásadnú podporu a ktorú by zároveň zákonodarcovia dlhé roky úplne ignorovali," citoval Reflex predsedu správnej rady Nadácie pre výskum psychedelík Psyres a spolumajiteľa investičnej skupiny RSJ Václava Dejčmara.

„Schválenie legalizácie terapeutického psilocybínu v treťom čítaní spolu s novelou Trestného zákona snáď čoskoro umožní, aby sa táto látka dostala k pacientom, ktorí ju potrebujú," uviedli.

Česká republika sa tak zaradí medzi najprogresívnejšie krajiny sveta. Psilocybín na lekárske účely doteraz schválila Austrália, americké štáty Oregon a Colorado a kanadská provincia Alberta.