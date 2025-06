V lete sa očakáva viac ako milión cestujúcich.

Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika pribúdajú nové spoje. Ryanair otvoril pravidelnú linku do chorvátskeho Zadaru a začne lietať aj na grécky ostrov Skiathos. Spolu s týmito dvoma novými spojeniami pridáva Ryanair v lete päť nových liniek, medzi ktorými sú aj lety do talianskeho mesta Bari či poľského Gdanska, informujú v tlačovej správe.

Okrem Ryanairu pridáva od júna aj dopravca Smartwings sedem pravidelných sezónnych spojení, vrátane letov na grécke ostrovy Rodos, Zakynthos a Krétu, či do španielskej Malorky. Letenky si môžu cestujúci zakúpiť priamo u dopravcov alebo cez web letiska. Lety pribudli aj linky do Tel Avivu v Izraeli, od konca júna sa začne lietať s Norwegian do Kodane.

Celkovo bude počas letnej sezóny z Bratislavy prevádzkovaných 40 pravidelných liniek do 37 destinácií v 18 krajinách. V období od júna do konca septembra je naplánovaných viac ako 7 500 letov, pričom letisko očakáva vybavenie vyše milióna cestujúcich. Okrem pravidelných spojení si môžu dovolenkári vybrať aj zo 43 charterových destinácií, ktoré zabezpečí 14 leteckých dopravcov.

Charterová destinácia je cieľová lokalita, kam cestovné kancelárie alebo agentúry organizujú charterové lety. Charterové lety sú nepravidelné lety, ktoré nie sú súčasťou bežného letového poriadku. Prenajíma si ich cestovná kancelária

