Izraelské sily zaútočili na školu v Gaze, pričom zahynulo najmenej 20 ľudí, vrátane žien a detí.

Izraelské ozbrojené sily zaútočili na školu v palestínskom meste Gaza, pri ktorom zahynulo najmenej 20 ľudí vrátane žien a detí, a niekoľko desiatok ďalších bolo zranených. Školu využívali ako útočisko vysídlené osoby. Podľa miestnych úradov sa útok odohral vo štvrti Darádž a civilná ochrana potvrdila, že zahynulo 13 ľudí, pričom 21 ďalších utrpelo zranenia. Na internete kolovali zábery, ktoré ukazovali spálené telá, ale ich pravosť zatiaľ neoverili.

Izraelská armáda na tieto tvrdenia nereagovala. Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas sa vyhrotil začiatkom mája, keď Izrael zosilnil svoje vojenské akcie v Pásme Gazy. Tieto operácie sú zamerané na oslabenie vojenských a vládnych kapacít Hamasu a na návrat izraelských rukojemníkov zajatých pri októbrovom vpáde.

Podľa Times of Israel sa izraelské sily v poslednom čase zamerali na novú pozemnú operáciu zameranú na obsadenie 75 percent územia Pásma Gazy do dvoch mesiacov. Doteraz kontrolujú 40 percent oblasti. Spojené štáty však požiadali Izrael o odklad tohto plánu, aby pokračovali rokovania s Hamasom o dohode, ktorá by zahŕňala prepustenie rukojemníkov a prímerie.