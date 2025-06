Americký prezident Donald Trump nariadil vyslanie 2 000 príslušníkov Národnej gardy do Los Angeles, kde už druhú noc po sebe pokračovali protesty proti konaniu imigračných úradov. Oznámila to v noci na nedeľu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.



Kalifornské mesto zažilo v sobotu druhý deň nepokojov, keď sa obyvatelia prevažne latinskoamerickej štvrte dostali do zrážok s federálnymi agentmi Imigračného a colného úradu (ICE). ICE použil slzotvorný plyn a obušky na rozohnanie davu v štvrti Paramount.

