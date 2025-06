Povinná maturita z matematiky od školského roku 2030/2031 sa bude vzťahovať na gymnáziá a stredné odborné školy.

Prváci, ktorých sa bude týkať povinná maturita z matematiky, začnú svoje štúdium na stredných školách 1. septembra 2027. Plánované je, že maturovať budú v školskom roku 2030/2031. Povinná maturita z matematiky v základnej úrovni sa bude týkať gymnázií, stredných priemyselných škôl a mnohých odborných stredných škôl.

V prípade stredných odborných škôl pôjde o základnú úroveň maturity z matematiky. „Vzhľadom na to, že tieto školy sú odborného zamerania, študenti sa zúčastňujú rôznych praktických výcvikov, duálneho vzdelávania. Nemajú ten priestor na to, aby obsiahli obrovské množstvo teoretickej výučby matematiky,“ skonštatoval Drucker. Niektoré stredné školy ako konzervatóriá, športové školy či obchodné akadémie nebudú mať podľa ministra maturitnú skúšku z matematiky povinnú.



Priblížil, že v prípade gymnázií by mala byť maturita z matematiky dvojúrovňová. Nižšia základná úroveň sa má týkať tretieho ročníka. Vyššiu úroveň by realizovali vo štvrtom ročníku len vybraní žiaci. „Nechceme, aby sa všetci študenti museli povinne učiť matematiku, ktorú vyžadujú napríklad technické vysoké školy. Študenti, ktorí sa rozhodnú, že chcú študovať v technických smeroch, by si zobrali aj tzv. extra semináre,“ povedal Drucker.

Zároveň podotkol, že povinnú maturitu z matematiky má Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Slovinsko či Chorvátsko. Rezort školstva podľa Druckera musí zmeniť obsah vzdelávania matematiky, pripraviť školenia pre učiteľov a plánuje podporu učiteľov v nasledujúcich troch rokoch.