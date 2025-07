Technicko-hygienické stredisko za milióny zatiaľ neobslúžilo jediný vlak.

Technicko-hygienické stredisko v areáli depa v Humennom, ktoré má slúžiť na čistenie a údržbu vlakov, je už rok a pol dokončené, no doteraz nevyčistilo ani jednu súpravu. A to aj napriek tomu, že podľa plánov má mesačne obslúžiť až 600 vlakov. Na projekt v hodnote 38 miliónov eur bez DPH upozornila televízia JOJ.

Výstavba moderného zariadenia bola ukončená v decembri 2023, skolaudované je od decembra 2024. Jeho cieľom je zlepšiť čistotu, pohodlie aj spoľahlivosť vlakových súprav, ktoré budú prechádzať východným Slovenskom. Realita je však iná a areál zíva prázdnotou. Podľa ZSSK tam však prebiehajú kľúčové technologické procesy.

Problémy začali hneď po dokončení stavby. Depo bolo zatvorené pre elektrifikáciu trate medzi Humenným a Bánovcami nad Ondavou, a tak sa vlaky do areálu nemali ako dostať. Elektrifikácia je dnes už ukončená, no ani to zatiaľ stredisku nepomohlo.

„V súčasnosti prebiehajú technologické testy, nastavovanie zariadení a školenie personálu,“ vysvetlila pre TV JOJ riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová. Dvojročná záručná lehota na technologické zariadenia však začala plynúť už v decembri 2023, teda v čase, keď stredisko ešte nefungovalo.

Kedy sa zariadenie dostane do bežnej prevádzky, ZSSK nevedela konkretizovať. Podľa Pôbišovej to závisí od ukončenia administratívnych krokov, ktoré vyplývajú z pravidiel európskych projektov. Kým sa tak stane, areál za desiatky miliónov ostáva nevyužitý.

Stanovisko ZSSK pre Refresher: Od dokončenia stavby v stredisku prebiehajú všetky kľúčové technologické procesy potrebné na jeho plnohodnotnú prevádzku. Ide najmä o kontrolu, testovanie a nastavovanie zariadení, zaškolenie obsluhy a finalizáciu vnútorných procesov. Tieto činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou projektu a zabezpečia, aby bolo stredisko ihneď po spustení plne funkčné.

Stredisko v Humennom realizujeme primárne z európskych fondov v rámci projektu Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Takáto realizácia si vyžaduje splnenie viacerých administratívnych úkonov a postupov, ktoré musia byť úspešne uzavreté pred jeho spustením do ostrej prevádzky.

