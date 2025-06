V rozhovore s vášnivým hubárom sme sa pýtali, kde hľadať, čo si so sebou vziať a ako sa nestratiť v ríši húb.

Huby už začínajú rásť. Prvé májovky a kozáky sú v lese a skúsení hubári už zbierajú plné košíky. Porozprávali sme sa s vášnivým hubárom Martinom Gašperom, ktorý nám prezradil, kam sa vybrať, kedy to má najväčší zmysel a ako v teréne spoznať miesto, kde o pár dní vyrastú ďalšie.

Kedy na Slovensku začínajú najviac rásť huby?

Prvé jedlé huby sa objavujú už koncom februára, sú to napríklad smrčky a smrčkovce. Tie rastú až do mája. Koncom mája sa objavujú prvé „klasické“ huby ako kozáky, no pravá hubárska sezóna sa začína až v júni. Vtedy sa dajú nájsť celé koše dubákov a iných druhov. Ak je priaznivá jeseň, sezóna trvá až do novembra.

Rastú huby aj mimo sezóny?

Áno. Pokiaľ nie sú silné mrazy, huby rastú celý rok. V zime nájdeme napríklad hlivu ustricovú či plamienku zimnú. V južných okresoch Slovenska, kde sú miernejšie zimy, môžu rásť huby aj v januári a februári.



Kedy je najlepší čas vyraziť do lesa? Ráno po daždi?

Presne tak. Najideálnejší čas je ráno po daždi, keď je dostatok vlhkosti. Teplo a vlhko sú pre rast húb kľúčové. Najlepšie dni sú pár dní po výdatných dažďoch, keď začne presvitať slnko. Samozrejme, huby nenájdeme na turistických chodníčkoch. Treba z nich zísť hlbšie do lesa, ale dôležité je nezabudnúť, odkiaľ si prišiel (haha).

Podľa čoho si vyberáte ideálnu lokalitu na zber?

Lokalita závisí od druhu húb. Niektoré huby rastú pri konkrétnych stromoch, iné v konkrétnej pôde. Hríby smrekové nájdete v smrekových lesoch, dubové pri duboch. Ak poznáte typ pôdy a porast, viete si lokalitu cielene vybrať.

Na tomto linku nájdeš mapu výskytu húb na Slovensku.

Ako spoznáte miesto, kde budú huby rásť o pár dní?

Je to o skúsenosti. Keď poznáte miesto, viete odhadnúť, že po daždi tam začnú rásť. Huby žijú pod zemou ako neviditeľný organizmus a plodnice (to, čo zbierame) sa ukážu len na rozmnožovanie. Sledujem, kde už rástli predtým. Tie miesta si pamätám a viem, že sa „zobudia“ opäť.

Používate aplikácie na identifikáciu húb?

Osobne nie, ale niektorí hubári ich využívajú. Vždy ale platí: ak si nie ste 100 % istí, huba radšej nechajte tak. Najlepšie je učiť sa od skúsenejších alebo si overovať druhy cez dôveryhodné zdroje ako atlasy húb či seriózne weby.

Lekár Dušan Kapusta vysvetľuje, ako sa prejavuje otrava hubami. Otráviť sa môžeš dokonca aj tými jedlými. Na tomto linku si prečítaš, na čo si dať pozor pri konzumácii húb.

Čo je povinná výbava hubára?

Základom je prútený košík, huby v ňom dýchajú a nezačnú sa potiť ani kaziť ako v plastových taškách. Nevyhnutný je aj ostrý nožík. Hubár by mal mať aj pevnú obuv, dlhé nohavice kvôli kliešťom a pokrývku hlavy. Určite sprej na medvede, repelent, fľašu s vodou a mobil s nabitou batériou pre prípad núdze.

