Najmenej 23 ľudí utrpelo zranenia pri nehode kolotoča v zábavnom parku v Saudskej Arábii. Počas jazdy sa na kolotoči odlomilo rameno a zrútilo sa z niekoľkometrovej výšky, píše agentúra AFP.

K nehode došlo v stredu na atrakcii „360 stupňov“ v zábavnom parku v meste Táif na juhozápade Saudskej Arábie. Miestne médiá informovali o najmenej 23 zranených, štyria sú vo vážnom stave. Zábery z incidentu sa rozšírili aj na internete. Park uzavreli a začalo sa vyšetrovanie.

Saudská Arábia buduje v ostatných rokoch množstvo rekreačných a zábavných parkov v snahe podporiť cestovný ruch a diverzifikovať svoje hospodárstvo závislé od ropy. K megalomanským projektom tohto druhu patrí plánované „mesto zábavy“ pri metropole Rijád nazvané Qiddiya (čítaj Kiddíja), ktoré má zahŕňať viacero zábavných parkov aj pretekársky okruh.

