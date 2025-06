Podobné systémy existujú aj v ďalších krajinách.

Zdravotné poisťovne v Spojených štátoch amerických motivujú svojich poistencov k zdravšiemu životnému štýlu aj finančnými odmenami. Za chôdzu, cvičenie, kvalitný spánok alebo absolvovanie preventívnych prehliadok môžu získať peniaze, informujú tvnoviny.sk.

V praxi to funguje tak, že napríklad za každých 5000 krokov denne poisťovňa pripíše poistencovi 75 centov. Za cvičenie 30 minút denne počas piatich dní v týždni je odmena päť dolárov. Rovnaký bonus možno získať aj za minimálne sedem hodín spánku aspoň päť dní v týždni. Dáta sú zaznamenávané cez aplikáciu, ktorú nosia poistenci v smart hodinkách. Tie posielajú informácie priamo poisťovni.

Poisťovne v USA odmeňujú aj absolvovanie preventívnych prehliadok alebo očkovanie proti chrípke. V takom prípade pošlú poistencovi 30 dolárov. Ročne si tak klient môže pripísať odmeny až do výšky 1000 dolárov.

Podobné systémy existujú aj v ďalších krajinách. Ako uviedol analytik INEKO Dušan Zachar, bonusové programy fungujú v Japonsku, Nemecku a vo Veľkej Británii, kde môže lekár predpísať pacientovi šport ako formu liečby.

Ako to funguje na Slovensku?

Na Slovensku zatiaľ takýto benefitný systém neexistuje. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však pripustil, že ide o model, ktorým by sa mohlo inšpirovať aj Slovensko. „Dokonca možno tá správna otázka je, prečo takýto systém už u nás nemáme. Toto je typický príklad prevencie, pretože je to najlacnejšia liečba,“ povedal. Konkrétny návrh však aktuálne pripravený nie je. Minister plánuje o tejto téme otvoriť diskusiu so zdravotnými poisťovňami.

