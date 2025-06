Páchateľov obžalovali, aktuálne vo väzbe čakajú na súd.

Traja muži v anglickom Doveri tri dni zadržiavali 12-ročné dievča a opakovane ju znásilňovali. Dvaja z mužov boli Slováci. Incident sa stal minulý rok v auguste, informuje Daily Mirror.

26-ročný Kevin a 38-ročný Ivan vyzvali malé dievča k tomu, aby nastúpila do ich auta. Následne ju odviezli do Ivanovho bytu a potom do karavanu 27-ročného Ernesta. Tam jej podali metanfetamín a amfetamín. Podľa obžaloby maloletú opakovane znásilňovali a vykonávali s ňou sexuálne praktiky.

Dievčaťu sa vyhrážali, že ju zabijú, keď sa pokúsi s niekým rozprávať alebo utiecť. Polícia dievča našla v Doveri, po tom, čo sa jej podarilo utiecť. „Nechcela som, aby mi ublížili. Naznačili mi, že ak sa pokúsim získať pomoc, ublížia mi,“ povedalo dievča.

Páchateľov obžalovali, aktuálne vo väzbe čakajú na súd. „Traja obžalovaní vzali 12-ročnú dievčinu z ulice, nadrogovali ju a využili ju na svoje vlastné hrozné uspokojenie. Nikto z nás nemôže podceňovať vplyv, ktorý to na ňu malo. Keď ju prvýkrát našla polícia, nedokázala im povedať, čím si prešla, pretože bola veľmi vystrašená, a podrobnosti sa dostávali na povrch až postupne. Vďaka jej odvahe, s akou opísala, čo sa jej stalo, napriek zjavnému utrpeniu, ktoré jej to spôsobilo, boli títo traja nebezpeční muži teraz postavení pred súd za hrozné a bezcitné zločiny, ktoré na nej spáchali. Dúfame, že tieto rozsudky jej prinesú aspoň malú útechu, keď si začne znovu budovať svoj život,“ uviedla prokurátorka Catherine Wearová pre portál.

