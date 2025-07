Používanie má byť dobrovoľné.

Na slovenských cestách by sa mohol objaviť nový bezpečnostný prvok. Koaličný poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) predložil návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý by umožnil používanie predného brzdového svetla na osobných aj nákladných vozidlách, informuje portál oPeniazoch.

Návrh má podľa predkladateľa zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Predné brzdové svetlo by malo upozorňovať najmä vodičov v protismere a chodcov na to, že vozidlo spomaľuje.

Legislatíva v súčasnosti predné brzdové svetlo neumožňuje, keďže chýba jeho výslovné povolenie aj technické požiadavky. Bartek vychádza z výskumu Žilinskej univerzity, ktorý na vzorke vyše 3000 vozidiel a desiatok miliónov kilometrov preukázal pozitívne hodnotenie tohto prvku zo strany vodičov aj chodcov.

Podľa návrhu by predné brzdové svetlo malo byť zelenej farby a malo by sa rozsvecovať súčasne so zadnými brzdovými svetlami. Presné technické parametre má určiť ministerstvo dopravy. Používanie predného brzdového svetla má byť dobrovoľné. Účinnosť novely navrhli od 1. júla 2026.

