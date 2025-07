Nové predajne pribudnú napríklad v Malinove, Tomášove či Revúcej.

Diskontný reťazec Biedronka, známy najmä z Poľska, sa na Slovensku ešte len rozbieha, no má veľké plány. Hoci zatiaľ otvoril iba šesť predajní, do konca budúceho roka by ich malo byť až päťdesiat. S týmto tempom rastu chce výrazne zamiešať karty na slovenskom potravinovom trhu, kde zatiaľ dominujú reťazce ako Lidl, Tesco či Kaufland. Informujú o tom aktuality.sk.



Po predajniach v Miloslavove, Senici, Zvolene, Považskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši pribudnú ďalšie pobočky – konkrétne v Malinove, Tomášove, Myjave a Revúcej. Biedronka chce využiť potenciál rýchlo rastúcich obcí, najmä v okolí Bratislavy.

Minulý rok bola v strate 15 miliónov eur

Biedronka síce v Poľsku kraľuje, ale na Slovensku zatiaľ len štartuje. Minulý rok firma dokonca vykázala stratu viac ako 15 miliónov eur, čo súvisí s prípravami vstupu na náš trh – budovaním zázemia, logistikou, náborom ľudí a prenájmom priestorov. Napriek tomu je odhodlaná expandovať rýchlym tempom a do budúcna chce otvárať desiatky nových predajní ročne.