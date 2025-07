Dôvodom sú nové, prísne pravidlá EÚ v oblasti transparentnosti online kampaní.

Americký technologický gigant Meta v piatok oznámil, že pre prísne pravidlá Európskej únie (EÚ), týkajúce sa transparentnosti, od októbra zakáže politické reklamy na všetkých svojich platformách. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu Euronews.

„Je to ťažké rozhodnutie, ktoré sme prijali v nadväznosti na blížiace sa nariadenie o transparentnosti a cielení politickej reklamy (TTPA), ktoré prináša značné prevádzkové a právne neistoty,“ uviedla Meta. Spoločnosť na svojich platformách Instagram, Facebook, Threads a Whatsapp zakáže všetky reklamy týkajúce sa politiky, volieb alebo aktuálnych sociálnych problémov. Pridá sa tak k materskej firme Googlu Alphabet, ktorá sa rozhodla učiniť rovnaký krok minulý november.



TTPA je nariadenie zamerané na boj proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu do volieb v členských štátoch EÚ. Legislatíva od veľkých technologických firiem vyžaduje, aby zreteľne označovali politickú reklamu, ako aj kto si ju objednal, v akom rozsahu či na ktoré voľby je zameraná.



Do platnosti vstúpila v apríli 2024, no väčšina jej ustanovení sa začne naplno uplatňovať až 10. októbra tohto roka. Za jej porušenie hrozia firmám pokuty až do výšky šesť percent z ich ročného obratu.



Meta tvrdí, že záväzky vyplývajúce z nového nariadenia vytvárajú pre zadávateľov reklám a platformy v EÚ príliš zložité a neisté prostredie. Nové pravidlá podľa nej v konečnom dôsledku poškodia samotných Európanov.



„Veríme, že personalizované reklamy sú kľúčové pre širokú škálu inzerentov vrátane tých, ktorí sa zapájajú do kampaní na informovanie voličov o dôležitých spoločenských otázkach, ktoré formujú verejnú diskusiu,“ vyhlásila spoločnosť.



„Nariadenia, akými je aj TTPA, výrazne podkopávajú našu schopnosť ponúkať takéto služby, čo má vplyv nielen na dosah reklamy inzerentov, ale aj na schopnosť voličov získať prístup ku komplexným informáciám,“ uzavrela Meta. Zákaz politických reklám sa má týkať len Európy.

Anketa: Je to podľa teba dobrý krok? Áno, skvelý. Nie, nepáči sa mi. Áno, skvelý. 78 % Nie, nepáči sa mi. 22 %