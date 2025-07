Najmenej 30 ľudí zomrelo v čínskej metropole Peking v dôsledku silných dažďov, informovala v utorok čínska agentúra Sin-chua. Podľa nej museli tamojšie úrady pre extrémne počasie evakuovať viac ako 80 000 obyvateľov, píšu agentúry AFP a Reuters.



Silné dažde sa v pondelok zintenzívnili v Pekingu aj v okolitých provinciách, pričom v severných častiach čínskej metropoly spadlo až 543,4 milimetrov, uviedla Sin-chua.



„Posledná vlna silných dažďov si v Pekingu do pondelňajšej polnoci vyžiadala 30 obetí,“ dodala agentúra s odvolaním sa na protipovodňový úrad v Pekingu. Dvadsaťosem ľudí údajne zomrelo na predmestí Mi-jün a dvaja ďalší na predmestí Jen-čching. Agentúra AP informovala o 34 obetiach.

Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok večer vyzval úrady, aby sa pripravili na najhorší scenár a urýchlili presídlenie obyvateľov oblastí ohrozených povodňami. Vyzval tiež na záchranné a pátracie úsilie s cieľom minimalizovať počet obetí. V hlavnom meste Číny platí najvyšší stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami. Úrady vyzvali ľudí, aby neopúšťali svoje domovy.

🇨🇳 Beijing underwater: worst flooding in half a century



China’s capital has been overwhelmed by torrents of mud and debris — record-breaking downpours have turned the city’s streets into raging rivers, sweeping away cars and people. Entire villages in the suburbs of Beijing have… pic.twitter.com/8MbcpRf7VL