Premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech Progresívneho Slovenska (PS).

Informácie priniesol portál marker.sk, ktorý sa odvoláva na britskú platformu Declassified UK.

Slovensko si preto predvolá britského veľvyslanca Nigela Bakera, od ktorého bude chcieť vysvetlenie všetkých detailov.

Citát: „Je tu cielené úmyselné konanie cudzej veľmoci, ktorá je naším spojencom v NATO, v spolupráci s časťou slovenských novinárov a v spolupráci s časťou slovenských politických influencerov, ovplyvňovať voľby v roku 2023,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Fico s tým, že ministerstvo zahraničných vecí vo Veľkej Británii podpísalo zmluvu s agentúrou v objeme takmer desať miliónov britských libier.

Širší kontext: Agentúra Zinc Network mala údajne za takmer 10 miliónov libier vyhľadávať influencerov a aktivistov, ktorí by pôsobili v prospech určitých politických smerov. Podľa Fica sa takto zasahovalo aj do slovenských parlamentných volieb v roku 2023, a to v prospech Progresívneho Slovenska a v neprospech Smeru-SD.

Ministerstvo zahraničných vecí SR si preto predvolalo britského veľvyslanca Nigela Bakera a žiada detailné vysvetlenie celej záležitosti, vrátane zoznamu zapojených osôb. Podľa ministra Juraja Blanára, ak odpovede nebudú postačujúce, Slovensko podnikne ďalšie kroky. Fico však zdôraznil, že cieľom nie je vyostrovať vzťahy, ale situáciu si vyjasniť.

Štátny tajomník Marek Eštok uviedol, že Slovensko otvorí túto tému aj na úrovni Európskej únie, napríklad v rámci rokovaní EÚ so Spojeným kráľovstvom či pri diskusiách o hybridných hrozbách. Otvorenie témy plánuje aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.