Čína, Mexiko, Peru a Ekvádor vydali v stredu ráno po nočnom silnom zemetrasení pri pobreží ruského polostrova Kamčatka s magnitúdou 8,8 výstrahy pred vlnami cunami. Ekvádor pristúpil k evakuácii nízko položených oblastí na súostroví Galapágy. Krajiny sa tak pridali k USA a Japonsku, ktoré svojich občanov varovali už predtým. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

„Pre ostrovnú oblasť Galapágy bolo vyhlásené varovanie pred cunami, čo znamená okamžité pozastavenie námorných aktivít, ako aj preventívnu evakuáciu pláží, prístavov a nízko položených oblastí,“ uvádza sa vo vyhlásení ekvádorského sekretariátu pre riadenie rizikových situácií.

V Číne očakávajú vlny vo výške 30 centimetrov, ktoré podľa poradného centra pre cunami môžu spôsobiť škody v niektorých pobrežných oblastiach.

Mexiko zmobilizovalo zložky na všetkých úrovniach štátnej správy a vyzvalo svojich občanov, aby sa vyhli plážam na tichomorskom pobreží. Mexické námorníctvo varovalo, že silné prúdy sa očakávajú pri vstupoch do prístavov od štátu Baja California na severozápade až po Chiapas na juhu Mexika.

V podobnom duchu sa vyjadrilo aj peruánske námorníctvo, ktoré vydalo varovanie a uviedlo, že situáciu bude neustále monitorovať.

