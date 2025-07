Po silnom zemetrasení pri pobreží ruského polostrova Kamčatka hlásia zo zasiahnutých oblastí na ruskom Ďalekom východe prvých zranených. Americký geologický inštitút (USGC) medzičasom zvýšil odhad magnitúdy z 8,7 na 8,8. Ide o najsilnejšie zemetrasenie od roku 2011, keď otrasy s magnitúdou 9,0 zasiahli japonské pobrežie. Upozornili na to agentúry AFP, AP a TASS.

„Žiaľ, evidujeme pacientov, ktorí sa zranili počas zemetrasenia. Všetci sú v uspokojivom stave a v súčasnosti nie sú hlásené žiadne vážne zranenia“ citovala TASS ministra zdravotníctva Kamčatskej oblasti Olega Melnikova.

Podľa ruskej agentúry Interfax neďaleko Kamčatky meteorológovia spozorovali cunami vysoké tri až štyri metre. Vlny už zasiahli prístav v meste Severo-Kurilsk v severnej časti Kurilských ostrovov. Na sociálnej sieti X sa šíria zábery zaplavených budov. Miestny gubernátor predtým informoval, že dvojtisícové mestečko evakuujú.

Varovania pred vlnou cunami vydali aj pre pobrežie amerických štátov Havaj a Aljaška, ako aj pre ostrovy Guam a Midway. Úrady na Havaji ľudí vyzvali, aby sa z pobrežia presunuli do vyvýšených oblastí. V hlavnom meste Honolulu sa rozozvučali sirény a na cestách sa tvoria zápchy.

Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že varovanie pred cunami sa týka všetkých obyvateľov Havajských ostrovov a upozornenia platia aj pre tichomorské pobrežie kontinentálnych Spojených štátov. „Buďte silní. Zostaňte v bezpečí,“ uviedol.

Prvá malá vlna cunami vysoká 30 centimetrov už zasiahla severné pobrežie Japonska. Miestna meteorologická agentúra predtým uviedla, že očakáva až trojmetrové vlny na severnom a východnom pobreží Japonska až po mesto Wakajama južne od Osaky.

Sirény varujúce pred vlnami cunami sa rozozvučali na severojaponskom ostrove Hokkaidó. Evakuovaní už boli pracovníci jadrovej elektrárne Fukušima na východnom pobreží najväčšieho ostrova Honšú, ktorú v roku 2011 vážne poškodili vlny cunami po silnom zemetrasení.

Tsunami warnings were issued across the Pacific, including Hawaii, Japan, and the U.S. West Coast



Scary, Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/dAZY8dpsIF