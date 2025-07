Prístav v prefektúre Iwate na severe Japonska v stredu zasiahla vlna cunami vysoká 1,3 metra, oznámila japonská meteorologická služba. Informujú o tom agentúry AFP a web meteorologickej služby Japonska.



Pre japonské tichomorské pobrežie od ostrova Hokkaido po prefektúru Wakajama na ostrove Honšú platí varovanie pred cunami s výškou až do troch metrov. Orgány vyzvali obyvateľov na evakuáciu, kým budú v platnosti výstrahy. Vlny cunami zaznamenali na viacerých miestach pozdĺž pobrežia, vrátane 1,3-metrovej vlny v prístave Kudži v prefektúre Iwate.



Okrem Iwate zaznamenali polmetrovú vlnu cunami v prístave Išinomaki v prefektúre Mijagi. Vysoké vlny spozorovali aj v regiónoch Tohoku a Kanto. V prístavnom meste Jokohama v prefektúre Kanagawa zaznamenali 30-centimetrovú vlnu.

Japan right now as Tsunami waves begin.

It's massive OMG#Tsunami #earthquake #Japan pic.twitter.com/tb45pYP1bc