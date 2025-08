Polícia hľadá svedkov krádeže na stanici v Pezinku, kde páchateľ obral spiaceho o veci aj oblečenie.

Polícia vyšetruje krádež, ktorá sa stala na železničnej stanici v Pezinku. Neznámy páchateľ v čase od 29. júla o 21:58 do 30. júla do 4:00 ukradol spiacemu mužovi osobné veci, vrátane oblečenia, ktoré mal na sebe. Zlodej následne preobliekol okradnutého do svojho oblečenia a utiekol.

Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková uviedla, že polícia žiada verejnosť o pomoc. Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o tomto incidente, ich môžu oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnej stanici, alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.