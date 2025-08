Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vydal varovanie po tom, ako sa v niektorých plechovkách energetického nápoja značky Celsius objavil tvrdý alkohol, informuje CNBC.

Na chybu bolo upozornené po tom, čo sa do obchodu dostali nápoje s obsahom vodky, hoci mali ísť o bežné nealkoholické energetické nápoje. Za problémom pravdepodobne stojí dodávateľská firma obalov, ktorá mala odoslať obaly výrobcovi alkoholických nápojov High Noon.

Na chybu sa prišlo až v čase, keď sa nápoje už nachádzali v obchodoch vo viacerých štátoch USA. FDA odporúčala zákazníkom, aby chybné nápoje nekonzumovali. Zatiaľ však neboli hlásené žiadne problémy, ktoré by súviseli s konzumáciou dotknutých výrobkov.

Prečítaj si aj tieto články:

High Noon warns consumers that some of its vodka seltzers were accidentally labeled as Celsius energy drinks. pic.twitter.com/fOvvORLm7S