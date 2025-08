Vedci po prvýkrát zaznamenali erupciu Krašeninnikovej sopky na polostrove Kamčatka na ruskom Ďalekom východe, informoval v nedeľu Kamčatský tím pre reakciu na sopečné erupcie (KVERT) pri Inštitúte vulkanológie a seizmológie (IViS) ďalekovýchodnej pobočky Ruskej akadémie vied.



Explozívna erupcia sa začala 2. augusta o 18.50 hod. SELČ (3. augusta o 04:50 h miestneho času) a sprevádzali ju emisie popola do výšky tri až štyri kilometre nad úrovňou mora. „Pozorovaná je prvá erupcia sopky v histórii,“ uvádza sa v správe IViS. Podľa pracovníkov miestnej prírodnej rezervácie emisie popola aktuálne dosahujú výšku päť až šesť kilometrov nad úrovňou mora a časť Kronockej prírodnej rezervácie je pokrytá nánosmi popola.



Satelitné údaje od KVERT naznačujú, že oblak popola sa presúva 75 kilometrov východne od sopky. Ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že pozdĺž trasy popolového oblaku sa nenachádzajú žiadne obývané oblasti a v okolí sopky nie sú registrované žiadne turistické skupiny.



Krašeninnikovova sopka patrí do Východného vulkanického pásu a leží približne 13 kilometrov južne od Kronockého jazera a 200 kilometrov od mesta Petropavlovsk-Kamčatskij.



Doteraz neboli zaznamenané žiadne erupcie tejto sopky. V roku 1963 však boli v kráteri stredného severného kužeľa pozorované stopy fumarolovej aktivity – ide o proces úniku sopečných plynov a pary z trhlín a dier v zemi.

Prečítaj si aj tieto články:

New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years.



On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.



📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM