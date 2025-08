Ceny by sa nemali meniť.

Ceny energií v roku 2026 by mali ostať pre 90 percent domácností nezmenené. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že takýto návrh kompenzácií cien plynu a tepla predloží koalícii. Vo videu tiež odmietol vyjadrenia opozície predpokladajúce zvýšenie DPH na 25 percent.

Premiér uviedol, že návrh vzišiel z konzultácií s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD), s ktorou tento týždeň hovoril o alternatívach kompenzácii cien tepla a plynu. „Elektrinu máme pre rok 2026 vyriešenú,“ pripomenul Fico. Ocenil, že ministerka prišla s návrhom adresnej kompenzácie.

„Zhodli sme sa s pani ministerkou, že vládnej koalícii predložíme možnosť, aby sa kompenzácie cien plynu a tepla pre rok 2026 týkali 90 percent domácností,“ uviedol premiér. V prípade, že by sa v ostávajúcej časti domácností s vyššími príjmami vyskytli situácie, pri ktorých by bola takisto namieste kompenzácia, rezort hospodárstva by podľa premiéra riešil takéto prípady individuálne. „Ak tento návrh koalícia politicky odobrí, ceny energií by sa minimálne 90 percentám domácností v roku 2026 nezvýšili,“ dodal.

Upozornil, že štát to bude stáť stovky miliónov eur, ktoré je potrebné pri pokračujúcej konsolidácii nájsť. Avizoval, že z tohto dôvodu sa začína intenzívne rokovanie s Európskou komisiou (EK) o využití eurofondov pre kompenzácie. Pripomenul, že komisia sa zaviazala hľadať takéto možnosti v súvislosti s odobrením 18. balíka sankcií proti Rusku.



Fico vo videu takisto negoval vyjadrenia opozície o zvažovanom zvyšovaní DPH na 25 percent. „Je to klamstvo, nikdy sme o niečom takom v koalícii nehovorili,“ zdôraznil šéf exekutívy.

