ZSSK obnoví pôvodné časy diaľkových vlakov, zavedie náhradné autobusy medzi Fiľakovom a Lučencom, a mení trasy EC vlakov do Maďarska.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ohlásila niekoľko zmien v cestovnom poriadku. Od 9. augusta zavedú pôvodné jazdné časy diaľkových expresných vlakov. Predtým bola ich trasa predĺžená kvôli výstavbe výhybne Gánovce medzi Popradom a Vydrníkom. Cesta expresom z Bratislavy do Košíc bude opäť trvať 4 hodiny a 59 minút, späť 4 hodiny a 58 minút.

Od 15. augusta zavedú náhradnú autobusovú dopravu medzi Fiľakovom a Lučencom. Dôvodom sú prebiehajúce práce medzi Fiľakovom a výhybňou Holiša. Autobusy budú voziť cestujúcich na všetky diaľkové a regionálne vlaky na tejto trase.

Od 25. augusta do 20. septembra zmenia trasy vlakov EuroCity do Maďarska. Vlaky na linke Košice - Budapest Keleti pu. budú jazdiť len po stanicu Miskolc Tiszai. Z Miskolca do Budapešti budú premávať náhradné súpravy, ktoré začínajú a končia na stanici Budapest Nyugati pu. ZSSK uviedla: „Medzi Miskolcom a Budapešťou budú v časoch EC vlakov vedené náhradné vlakové súpravy.“