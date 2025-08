Prvá krajina, ktorá by tak urobila, by tam potenciálne mohla vyhlásiť zónu zákazu vstupu.

Spojené štáty chcú do roku 2030 vybudovať na povrchu Mesiaca a Marsu prvé jadrové reaktory v rámci úsilia predbehnúť rovnaké deklarované snahy Číny a Ruska. Vyplýva to z najnovšieho usmernenia Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) podpísaného americkým ministrom dopravy Seanom Duffym, ktorý dočasne vedie aj NASA.



„Od marca 2024 Čína a Rusko oznámili najmenej pri troch príležitostiach spoločné úsilie o umiestnenie reaktora na Mesiaci, a to do polovice 30. rokov 21. storočia,“ uvádza sa v dokumente z 31. júla, o ktorom ako prvý informoval magazín Politico.



„Prvá krajina, ktorá by tak urobila, by tam potenciálne mohla vyhlásiť zónu zákazu vstupu, čo by Spojeným štátom výrazne bránilo v zriadení plánovanej prítomnosti (prostredníctvom programu) Artemis, ak by tam (USA) neboli prvé,“ uvádza dokument, podľa ktorého má americká vesmírna agentúra záujem vybudovať reaktor s výkonom 100 kilowattov.

Investovali stovky miliónov dolárov

Podľa Duffyho je na prevádzku budúcej americkej základne na Mesiaci potrebná energia. Na pozemný výskum súvisiaci s výrobou energie vo vesmíre podľa neho USA už vynaložili stovky miliónov dolárov. „Teraz sa posunieme za hranice štúdií,“ poznamenal Duffy. NASA investovala do vývoja malých štiepnych systémov od roku 2000 už 200 miliónov dolárov, hoci tvrdí, že žiaden z nich zatiaľ nie je pripravený fungovať mimo Zeme.



Štiepenie jadra na rozdiel od solárnej energie dokáže fungovať nepretržite aj počas niekoľkotýždňových nocí na Mesiaci či prachových búrok na Marse. Vďaka technologickému pokroku sú navyše takéto systémy čoraz menšie a ľahšie.

