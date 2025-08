Na pláži v ukrajinskom meste Odesa došlo k hromadnej bitke. Podľa ukrajinského webu Antikor konflikt spustili návštevníci, ktorí si nahlas púšťali ruskú hudbu.

Spor sa začal slovnou prestrelkou, ktorá rýchlo prerástla do fyzického konfliktu. Do potýčky sa zapojilo minimálne tucet ľudí. Podľa portálu NEXTA, ktorý zdieľal video na sociálnej sieti X, sa najprv pobili ženy a neskôr sa k nim pridalo niekoľko mužov.

V diskusii pod videom niektorí používatelia vyjadrili pochopenie pre tých, ktorých ruská hudba počas vojny na Ukrajine rozhorčila. Iní pripomenuli, že v Odese žije početná ruská menšina a ruský jazyk v tejto oblasti bežne používajú.

„Odesa vždy rešpektovala oba jazyky. To by sa nemalo zmeniť kvôli vojne. Staršie generácie ukrajinčinu ani nepoznajú. Nezamieňajme si jazyk s vládou Ruska,“ napísal jeden z komentujúcich.

🇺🇦 In Odesa, Russian music sparked a massive brawl between women



Footage shows that at first only women were fighting — but soon, men joined in as well. pic.twitter.com/kJDYsscsVH