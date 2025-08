Medzi hlavné dôvody zatvorenia patrí pokles európskeho automobilového trhu a ukončenie činnosti miestneho dodávateľa.

Spoločnosť ZF plánuje v prvej polovici roka 2026 úplne zatvoriť svoj závod v Detve. Potvrdil to hovorca spoločnosti Andreas Veil pre televíziu TA3. Firma už spustila postupné utlmovanie výroby, ktoré vyvrcholí ukončením prevádzky. O prácu príde približne 250 zamestnancov.

„ZF oznámila plány postupného ukončenia výroby v závode Detva, pričom s úplným zatvorením sa počíta v prvej polovici roku 2026. Prechod bude starostlivo riadený s cieľom zabezpečiť kontinuitu pre zákazníkov a podporiť zamestnancov,“ uviedol hovorca.

Spoločnosť podľa neho pripravuje podporné programy pre zamestnancov. Zdôraznil, že proces bude prebiehať v súlade so slovenskou legislatívou.

Výrobu presúvajú do Levíc

ZF plánuje presunúť časť svojich výrobných kapacít do iných závodov na Slovensku. „Spoločnosť sa rozhodla postupne presunúť aktivity z Detvy do iných závodov v rámci divízie Fahrwerktechnik – predovšetkým do závodu v Leviciach,“ uviedol hovorca.

Podľa ZF patria medzi hlavné dôvody zatvorenia pokles európskeho automobilového trhu a ukončenie činnosti miestneho dodávateľa. Firma tiež uviedla, že závod v Detve nedosiahol požadovanú rentabilitu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Detve podľa dostupných informácií zatiaľ nedostal od firmy oficiálne oznámenie o plánovanom hromadnom prepúšťaní. Závod ZF v Detve sa zameriava na výrobu komponentov pre podvozkové a riadiace systémy automobilov.

Prečítaj si aj tieto články: