Zločin sa prevalil po tom, čo jej partner zverejnil šokujúce videá.

Polícia vo Francúzsku vyšetruje zdravotnú sestru, ktorá údajne v nemocnici zneužívala malé deti. K prípadu došlo v nemocnici v meste Montreuil na oddelení starostlivosti o novorodencov. Pozornosť verejnosti upútali videá, ktoré uverejnil partner zdravotnej sestry na sociálnej sieti. Jedna z používateliek pre francúzsku stanicu TF1 uviedla, že jej muž ponúkol na pozretie videá natočené ženou pracujúcou s deťmi.

Podľa doteraz zistených informácií sestra vyzliekala novorodencov, vkladala im prsty do úst a manipulovala s ich intímnymi časťami – pričom si to celé zaznamenávala na video. Incidenty sa údajne odohrávali v období od decembra 2024 do januára 2025. Jedna zo sestier, ktorá zábery videla, prípad nahlásila na polícii, informuje Radio France.

Obvinená 26-ročná zdravotná sestra sa pri výsluchu bránila tým, že konala pod tlakom svojho partnera. Nemocnica ju dočasne suspendovala a vo vyjadrení zdôraznila, že takéto správanie kategoricky odsudzuje. Obe osoby – zdravotná sestra aj jej 28-ročný muž – čelia obvineniam a v prípade dokázania viny im hrozí až 10 rokov za mrežami. Momentálne sú na slobode, ale pod dohľadom súdu.