Počas hádky ju mal viackrát bodnúť jej 22-ročný partner, ktorý následne sám privolal políciu.
Vo Varšave zomrela mladá žena, ktorú mal počas hádky dobodať jej 22-ročný partner. Tragédia sa stala v sobotu (12. september) ráno v byte v mestskej časti Mokotów. Privolaní záchranári jej už nedokázali pomôcť, informuje TVN24.
Podozrivý muž mal po útoku sám zavolať políciu, ktorá ho následne zadržala. Podľa poľských médií pár v byte žil už dlhšie a obaja mali byť občanmi Slovenska. Polícia prípad vyšetruje a na mieste niekoľko hodín zaisťovala stopy.
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