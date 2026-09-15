Dvojica tvrdí, že išlo o veľkorysý dar od priateľa.
Donald Trump mladší a jeho manželka Bettina potvrdili, že časť ich svadobných osláv na Bahamách financoval ruský podnikateľ Umar Kremlev, ktorý má väzby na Kremeľ. Podľa investigatívneho portálu ProPublica mohol za oslavy zaplatiť stovky tisíc dolárov.
Manželia uviedli, že Kremlev čiastočne zaplatil dve noci z ich trojdňových osláv a označili to za veľkorysý svadobný dar od priateľa. Americký prezident Donald Trump sa na svadbe ani následných oslavách nezúčastnil.
Kremlev stojí na čele Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) a má blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ten mu v apríli 2026 udelil ruský Rad priateľstva. Je tiež členom motorkárskeho klubu Noční vlci, ktorý otvorene podporuje Putina.
Keďže Donald Trump mladší nie je členom americkej vlády, prijatie daru od zahraničného občana nie je samo osebe nezákonné. Organizácie dohliadajúce na etické pravidlá však upozorňujú, že takýto drahý dar od človeka napojeného na zahraničného lídra môže vyvolávať otázky o možnom konflikte záujmov.