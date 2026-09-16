Viac ako 40 % Slovákov pritom nemá správny prehľad o tom, ako inflácia ovplyvňuje ich úspory.
Slovenské domácnosti majú podľa prieskumu spoločnosti Revolut približne 40,1 miliardy eur uložených v hotovosti a na účtoch, kde peniaze často strácajú hodnotu pre infláciu. Pri súčasnej úrovni inflácie sa podľa analýzy reálna hodnota každých 10-tisíc eur znižuje približne o 420 eur ročne.
Revolut zároveň odhaduje, že domácnosti prichádzajú z každých 10-tisíc eur v priemere o 656 eur potenciálneho ročného výnosu, ak peniaze nechávajú na účtoch namiesto investovania.
Prieskum medzi viac ako tisíckou Slovákov ukázal aj slabší prehľad o financiách. Viac ako 40 % respondentov nevie správne vyhodnotiť výnos svojich úspor po započítaní inflácie. Takmer 18 % opýtaných pritom nemá žiadne tradičné úspory.
Slováci zároveň svoje peniaze medzi bankami presúvajú len zriedka. Viac ako 62 % sporiteľov nikdy nezmenilo banku s cieľom získať lepšie zhodnotenie.