Členské štáty majú ďalší týždeň na nájdenie kompromisu.
Francúzsko a Slovensko zablokovali dlhodobé predĺženie sankcií EÚ voči viac ako 3 000 ruským osobám a firmám spojeným s narúšaním územnej celistvosti Ukrajiny. Členské štáty sa preto zatiaľ dohodli iba na predĺžení sankcií o jeden týždeň, do 22. septembra, aby získali čas na ďalšie rokovania.
Dôvodom sporu je najmä rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov. Slovensko dlhodobo žiada jeho vyradenie zo sankčného zoznamu a najnovšie sa k tejto požiadavke pridalo aj Francúzsko. Paríž svoj postoj odôvodňuje národnou bezpečnosťou, podrobnosti však nezverejnil.
Usmanov je na sankčnom zozname od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pre svoje údajné väzby na Vladimira Putina a pôsobenie v dôležitých odvetviach ruskej ekonomiky. On sám tieto tvrdenia odmieta.
EÚ chce individuálne sankcie predĺžiť o 12 mesiacov, na takéto rozhodnutie však potrebuje jednomyseľný súhlas členských štátov. Rokovania preto budú pokračovať.