Slováci robia chyby pri škodách na aute: PZP opravu nepokryje, neznámy vinník je problém
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15. septembra 2026 o 18:14
Čas čítania 3:13

Slováci robia chyby pri škodách na aute: PZP opravu nepokryje, neznámy vinník je problém

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
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Slováci robia chyby pri škodách na aute: PZP opravu nepokryje, neznámy vinník je problém
Zdroj: TASR - KR PZ v Trnave Prílohy

Pri škode na aute vodiči častokrát zistia, že PZP väčšinu týchto problémov vôbec nekryje.

Požičal si niekomu auto, na parkovisku si našiel poškodené dvere alebo si skončil vo výtlku, ktorý ti zničil disk aj pneumatiku? Pri škode na aute často nie je najväčším problémom samotná oprava, ale otázka, kto ju zaplatí. V článku vysvetľujeme, v ktorých situáciách môžeš žiadať náhradu od vodiča, poisťovne či správcu cesty, a čo treba urobiť, aby si o svoj nárok neprišiel.

PZP nechráni tvoje vlastné auto

Jedným z najčastejších omylov je predstava, že povinné zmluvné poistenie automaticky zaplatí každú škodu na aute. Tak to však nefunguje.

PZP slúži predovšetkým na náhradu škody, ktorú autom spôsobíš niekomu inému. Ak do teba nabúra iný vodič, nárok si môžeš uplatniť priamo v poisťovni, v ktorej má vinník uzatvorené PZP. Zákon pritom počíta nielen so škodou na majetku, ale aj so škodou na zdraví, inou ujmou či ušlým ziskom.

Ak však nehodu spôsobíš ty a poškodíš pritom svoje auto, z vlastného PZP sa jeho oprava bežne nehradí. Na to slúži havarijné poistenie alebo príslušné pripoistenie.

Na tento rozdiel upozorňuje aj Allianz. Poisťovňa uvádza, že klienti si často myslia, že každá škoda na ich vozidle bude automaticky uhradená z PZP. Ak chce však vodič chrániť svoje auto pri kolízii, vandalizme, živelných udalostiach či strete so zverou, potrebuje havarijné poistenie alebo vhodné pripoistenie.

Na parkovisku ti niekto poškodil auto a odišiel

„Najproblematickejšie bývajú škody, pri ktorých chýba jednoznačný dôkaz o tom, kto ich spôsobil,“ vysvetľuje Allianz. Podľa poisťovne ide typicky o poškodenia na parkoviskách, vandalizmus bez svedkov alebo škody, ktoré si vodič všimne až neskôr.

 

Rozhodujú preto dôkazy. Allianz odporúča poškodenie okamžite nafotiť z viacerých uhlov, zaznamenať miesto a čas zistenia škody, preveriť kamery v okolí a pokúsiť sa nájsť svedkov.

Ak sa vinníka podarí identifikovať, nárok si môžeš uplatniť z jeho PZP. Ak vozidlo PZP nemalo, za splnenia zákonných podmienok môže plniť Slovenská kancelária poisťovateľov z poistného garančného fondu.

Iná situácia je, ak vinník zostane neznámy. Pri nezistenom vozidle totiž garančný fond nehradí každú bežnú škodu na aute. Majetková škoda spôsobená nezisteným vozidlom sa z fondu hradí len za osobitných zákonných podmienok, najmä ak tým istým vozidlom zároveň vznikla ťažká ujma na zdraví alebo usmrtenie.

Pri „obyčajnom“ poškodení auta neznámym vinníkom preto môže pomôcť najmä havarijné poistenie.

Ak máš podozrenie na vandalizmus, Allianz odporúča privolať políciu. „Policajný záznam predstavuje dôležitý, a v prípade vandalizmu často kľúčový podklad pri uplatňovaní nároku z poistenia,“ uvádza poisťovňa.

Pri havarijnom poistení navyše nemusíš vždy poznať konkrétneho vinníka. Ak máš poistené riziko havárie alebo vandalizmu, podľa Allianz je podstatné najmä preukázať vznik a rozsah škody a splniť podmienky poistnej zmluvy.

Auto
Zdroj: TASR - Maroš Herc

Vošiel si do výtlku. Zaplatí to správca cesty?

Pri výtlkoch je situácia komplikovanejšia. Nie každá diera na ceste automaticky znamená, že správca komunikácie zaplatí opravu auta.

Cestný zákon rozlišuje medzi stavebným či dopravno-technickým stavom cesty a takzvanou závadou v zjazdnosti. Za škodu spôsobenú závadou v zjazdnosti správca zodpovedá, ak nepreukáže, že ju v rámci svojich možností nemohol odstrániť ani na ňu predpísaným spôsobom upozorniť. Naopak, za škodu vyplývajúcu iba zo stavebného alebo dopravno-technického stavu cesty zákon nárok na náhradu nepriznáva.

Vodič preto musí vedieť preukázať, kde sa škoda stala, čo ju spôsobilo a že poškodenie auta zodpovedá prejazdu cez konkrétnu závadu.

Allianz pri nároku z havarijného poistenia upozorňuje najmä na fotodokumentáciu.

Má preto zmysel odfotiť nielen poškodenú pneumatiku či disk, ale aj samotný výtlk a jeho polohu na ceste. Pomôcť môže záznam z palubnej kamery, svedok alebo doklady zo servisu.

Požičal si auto kamarátovi a nabúral ho

Ak požičiaš auto niekomu inému a ten spôsobí škodu tretej osobe, poškodený si ju spravidla uplatní z PZP daného vozidla. Poistenie zodpovednosti sa totiž nevzťahuje iba na vlastníka auta, ale na osobu, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú jeho prevádzkou.

Problém však môže nastať, ak vodič poruší zákon alebo podmienky poistenia.

Poisťovňa môže v zákonom stanovených prípadoch žiadať vyplatené peniaze späť od zodpovednej osoby. Ide o takzvaný regres. Zákon ho umožňuje napríklad pri jazde pod vplyvom návykovej látky, bez vodičského oprávnenia, počas zákazu šoférovania alebo pri úmyselnom spôsobení škody.

 

Ak kamarát poškodí samotné požičané auto, jeho opravu nerieši PZP tohto auta. Rozhodujúce bude havarijné poistenie a jeho podmienky. Pri ňom treba počítať aj so spoluúčasťou.

Poisťovňa nemusí zaplatiť len opravu auta

Podľa okolností môže ísť napríklad aj o ušlý zisk alebo ďalšie preukázané škody súvisiace s nehodou. Pri nepojazdnom aute môžu byť užitočné aj asistenčné služby, napríklad odťah vozidla.

Allianz preto odporúča odkladať si všetky doklady spojené so škodou. Každý ďalší nárok totiž treba vedieť preukázať.

Najväčšia chyba? Málo dôkazov

Z odpovedí Allianz sa opakuje jedno pravidlo: čím lepšie škodu zdokumentuješ, tým jednoduchšie sa nárok posudzuje.

Poistený musí navyše škodovú udalosť svojej poisťovni oznámiť do 15 dní, ak vznikla na Slovensku, a do 30 dní, ak vznikla v zahraničí.

Najbezpečnejší postup je preto jednoduchý: škodu čo najskôr nafotiť, odložiť si všetky doklady, zabezpečiť svedkov alebo kamerový záznam a s opravou auta počkať dovtedy, kým nebude jasné, či ho poisťovňa potrebuje obhliadnuť.

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Náhľadový obrázok: TASR - KR PZ v Trnave Prílohy
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