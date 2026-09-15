Ukáže ti aj to, koľko rokov či pracovných dní ti podľa súčasných pravidiel ešte zostáva.
Kalkulačka dôchodkového veku ti po zadaní dátumu narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí ukáže, v akom veku a približne kedy dosiahneš dôchodkový vek. Zároveň vypočíta, koľko rokov, mesiacov či pracovných dní ti do penzie zostáva.
Výpočet zohľadňuje aj vychované deti. Za každé dieťa sa môže dôchodkový vek znížiť o šesť mesiacov, maximálne o 18 mesiacov. Pri ročníkoch 1967 a mladších je však výsledok iba orientačný, keďže ich dôchodkový vek sa odvíja od vývoja priemernej dĺžky života. Kalkulačka tak môže aj mladším ľuďom ukázať, koľko rokov práce ich podľa súčasných pravidiel ešte približne čaká.