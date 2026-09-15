Hoci je za oceánom aktuálne nezvyčajný pokoj, meteorológovia varujú, že tento stav ovplyvní počasie v Európe.
Aktuálna hurikánová sezóna zažíva obrovský útlm, za ktorým stojí intenzívny klimatický fenomén El Niño. Podľa informácií zverejnených portálom Severe Weather Europe sa nad severoamerickým kontinentom vytvoril akýsi neviditeľný atmosférický štít. Kombinácia mimoriadne silného strihu vetra a nedostatku potrebnej vlhkosti účinne bráni formovaniu tropických cyklón, a to dokonca aj v čase, kedy by mala byť hurikánová sezóna tradične na svojom absolútnom vrchole.
Paradoxné dôsledky pre európsku zimu
Tento neštandardný pokoj za oceánom sa však s veľkou pravdepodobnosťou odrazí na počasí starého kontinentu. Hoci česká meteorologička Dagmar Honsová pre portál tn.cz pripomenula, že pozostatky hurikánov dokážu aj do Európy priniesť silný vietor a výdatné zrážky, omnoho väčšiu pozornosť teraz púta blížiaca sa zima.
Odborníci totiž upozorňujú na známy klimatický vzorec: po obdobiach s veľmi slabou hurikánovou aktivitou zvykne v úvode nového roka, najmä v januári a februári, dochádzať k výraznému oslabeniu polárneho víru.
Práve narušenie tohto vzdušného prúdenia následne otvára dvere pre oveľa častejšie prepady arktického vzduchu z polárnych oblastí smerom na juh. Meteorológovia preto vôbec nevylučujú scenár, podľa ktorého sa musia obyvatelia Európy pripraviť na nadchádzajúcu zimnú sezónu sprevádzanú mimoriadne nízkymi teplotami a dlhotrvajúcimi mrazmi.