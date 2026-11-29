Akcie pôjdu na Trumpove investičné účty, ktorých je takmer 70 miliónov. Ich hodnota má dosiahnuť 16,5 mld. eur.
Najbohatší človek planéty (s majetkom cca 752 miliárd eur) opäť rozvíril vody na sieti X.
Každé dieťa dostane dve akcie SpaceX. Jednu daruje priamo firma SpaceX a druhú prihodí Elon Musk zo svojho vlastného podielu. Celková hodnota tohto daru môže dosiahnuť takmer 16,5 miliardy eur (jedna akcia SpaceX v stredu uzavrela na 116,26 €).
SpaceX prevedie svoju akciu už budúci mesiac. Na tú od Muska si deti počkajú do júna budúceho roka, keď mu vyprší obdobie, počas ktorého nesmie akcie predávať ani prevádzať.
Peniaze pôjdu na takzvané Trumpove účty – ide o investičné účty pre Američanov do 18 rokov, ktoré zaviedol daňový zákon z júla 2025. Biely dom ich už otvoril takmer 70 miliónov.
Už v októbri sľúbila prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová s manželom darovať po jednej akcii viac ako 2 miliónom detí s týmto účtom.
Nejde len o Muskovu akciu, ale o širší trend, keď veľké technologické firmy hľadajú spôsob, ako sa o obrovské zisky z biznisu a umelej inteligencie podeliť s verejnosťou. Trumpove účty majú mladým Američanom umožniť naskočiť na akciový trh a budovať si majetok už od detstva, čo firmám zároveň robí masívne PR. Podobný ťah tento mesiac vytiahla aj AI spoločnosť Anthropic, ktorá po vstupe na burzu oznámila, že 5 % svojich akcií v hodnote približne 49,3 miliardy eur venuje na dobročinné účely.