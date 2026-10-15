Samotná spolupráca s jednou firmou však neznamená porušenie zákona.
Pracuješ na živnosť, no úlohy ti prideľuje šéf a určuje, ako ich máš vykonávať? Môže ísť o takzvaný švarcsystém, teda nelegálne zamestnávanie cez živnosť. Pokuta pritom nemusí hroziť iba firme.
Podľa Zákonníka práce je rozhodujúce, či človek pracuje samostatne, alebo je v podriadenom postavení, riadi sa pokynmi zamestnávateľa a vystupuje v jeho mene. Ak práca funguje ako bežné zamestnanie, samotná živnosť ani vystavovanie faktúr nestačia.
Nie každá dlhodobá spolupráca je však nelegálna. Živnostník môže mať aj jediného klienta a stále podnikať v súlade so zákonom. Rozhodujúce je, ako si organizuje prácu a akú má samostatnosť.
Rovnako ani používanie firemného notebooku, hodinová odmena či práca v priestoroch klienta automaticky neznamenajú porušenie zákona. Posudzuje sa celkový charakter spolupráce, nie jednotlivé podmienky.