Na Slovensku sprísnili kontroly fiktívnych živností. Pozri si, komu hrozia pokuty a na čo si dať pozor
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Natália Mišániová
dnes 15. októbra 2026 o 7:20
Čas čítania 0:32

Na Slovensku sprísnili kontroly fiktívnych živností. Pozri si, komu hrozia pokuty a na čo si dať pozor

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Na Slovensku sprísnili kontroly fiktívnych živností. Pozri si, komu hrozia pokuty a na čo si dať pozor
Zdroj: Pexels/cottonbro

Samotná spolupráca s jednou firmou však neznamená porušenie zákona.

Pracuješ na živnosť, no úlohy ti prideľuje šéf a určuje, ako ich máš vykonávať? Môže ísť o takzvaný švarcsystém, teda nelegálne zamestnávanie cez živnosť. Pokuta pritom nemusí hroziť iba firme.

Podľa Zákonníka práce je rozhodujúce, či človek pracuje samostatne, alebo je v podriadenom postavení, riadi sa pokynmi zamestnávateľa a vystupuje v jeho mene. Ak práca funguje ako bežné zamestnanie, samotná živnosť ani vystavovanie faktúr nestačia.

Nie každá dlhodobá spolupráca je však nelegálna. Živnostník môže mať aj jediného klienta a stále podnikať v súlade so zákonom. Rozhodujúce je, ako si organizuje prácu a akú má samostatnosť.

Rovnako ani používanie firemného notebooku, hodinová odmena či práca v priestoroch klienta automaticky neznamenajú porušenie zákona. Posudzuje sa celkový charakter spolupráce, nie jednotlivé podmienky.

Prečítaj si celý článok o tom, ako sa na Slovensku sprísnili kontroly fiktívnych živností a komu hrozia pokuty.
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Náhľadový obrázok: Pexels/cottonbro
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