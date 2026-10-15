Knihy Intermezzo či Normálni ľudia v Británii stiahli z predaja. Autorka Sally Rooney podporuje zakázanú skupinu Palestine Action
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TASR
dnes 15. októbra 2026 o 13:17
Čas čítania 1:12

Knihy Intermezzo či Normálni ľudia v Británii stiahli z predaja. Autorka Sally Rooney podporuje zakázanú skupinu Palestine Action

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Knihy Intermezzo či Normálni ľudia v Británii stiahli z predaja. Autorka Sally Rooney podporuje zakázanú skupinu Palestine Action
Zdroj: Unsplash/Christin Hume

Palestine Action patrí vo Veľkej Británii do rovnakej kategórie ako sieť al-Káida a proiránske šiitské hnutie Hizballáh.

Knihy írskej spisovateľky Sally Rooneyovej boli stiahnuté z predaja vo Veľkej Británii, pretože podporuje zakázanú skupinu Palestine Action. Oznámilo to v stredu vydavateľstvo Faber & Faber. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.


Vydavateľstvo na svojej webovej stránke uviedlo, že britská legislatíva mu bráni odovzdať Rooneyovej príjmy z predaja jej diel v Spojenom kráľovstve. „Z tohto dôvodu a po dohode so Sally sme sa rozhodli, že jej diela už vo Veľkej Británii nebudeme distribuovať v žiadnom formáte,“ uviedlo.


Palestine Action po sérii akcií spojených s poškodzovaním vojenského a súkromného majetku vláda Spojeného kráľovstva v júli 2025 zakázala podľa protiteroristického zákona. Členovia propalestínskej skupiny sa totiž vlámali do rôznych objektov a ničili majetok obranných firiem, bánk a univerzít. Kľúčovým impulzom bolo vniknutie na vojenskú základňu RAF Brize Norton v júni 2025.

Organizácii venovala výnosy z predaja svojich kníh

Palestine Action patrí vo Veľkej Británii do rovnakej kategórie ako sieť al-Káida a proiránske šiitské hnutie Hizballáh, čo znamená zákaz podpory a členstva v tejto skupine.
Rooneyová avizovala, že výnosy z predaja svojich kníh a z ich filmových adaptácií stanicou BBC venuje organizácii Palestine Action, ktorej cieľom je „ukončiť globálnu účasť na genocídnom a apartheidovom režime Izraela“.

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„Vynaložila som všetko úsilie, aby som bola voči verejnosti úprimná, pokiaľ ide o moje presvedčenie a zámery, a som plne pripravená prijať dôsledky,“ uviedla vo vyhlásení 35-ročná autorka úspešných románov Rozhovory s priateľmi, Normálni ľudia či Intermezzo.


Proti zákazu organizácie bojuje na súdoch spoluzakladateľka Palestine Action Huda Ammoriová. Britský najvyšší súd má v novembri rozhodnúť o jej odvolaní proti rozsudku súdu nižšej inštancie, ktorý rozhodol, že vláda organizáciu zakázala v súlade so zákonom.
Organizácia v Spojenom kráľovstve od roku 2020 svoju činnosť smerovala proti firmám a inštitúciám, ktoré podporujú Izrael, najmä proti izraelskej zbrojovke Elbit Systems. Cieľom je ukončiť „globálnu účasť na genocídnom a apartheidnom režime Izraela“.

Intermezzo
Zdroj: Martinus
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