Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“
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Čas čítania 4:39

Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“

Radka Klučárová
Radka Klučárová
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Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“
Zdroj: TASR/AP

Útočník prišiel na námestie v Krakove autom, vytiahol automatickú zbraň a začal strieľať na náhodných ľudí. Priamo v centre diania bola aj Slovenka Michaela, ktorá tam trávila sobotu so snúbencom a kamarátkou.

V sobotu 7. 11. na námestí Rynek Glówny v Krakove 24-ročný strelec zabil šesť ľudí a pätnásť ďalších zranil. Na mieste zasahovala polícia, hasiči a priamo na námestí pristála aj helikoptéra. Hasiči bezprostredne po útoku vyzvali obyvateľov a turistov, aby nechodili na námestie, a osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí, na presun na bezpečné miesto.

V čase streľby bola na mieste činu aj Slovenka Michaela. Poľsko navštevuje pomerne často, keďže pochádza z Oravy. Do Krakova sa vybrala na výlet so svojím snúbencom a spolužiačkou.

„Mal to byť úplne obyčajný, príjemný výlet, počas ktorého si prejdeme mesto, dáme si dobrú kávu a strávime spolu čas. Ani vo sne by nám nenapadlo, ako sa tento deň môže skončiť,“ hovorí Michaela v rozhovore pre Refresher.

Michaela trávila sobotu so snúbencom a kamarátkou v Krakove.
Michaela trávila sobotu so snúbencom a kamarátkou v Krakove. Zdroj: Archív respondentky Michaely

Kde presne ste sa nachádzali v čase streľby? Boli sme v kaviarni, priamo na hlavnom námestí v Krakove. Paradoxné je, že nás možno práve dlhý rad v tejto kaviarni uchránil pred tým, aby sme sa ocitli bližšie k miestu tragédie.

Ja som dokonca navrhovala, či nepôjdeme niekam inam, pretože sa mi nechcelo čakať v rade. Snúbenec so spolužiačkou však už mali vybraté, a tak sme zostali. Keď sa na to teraz spätne pozerám, uvedomujem si, že také banálne rozhodnutie, akým je výber kaviarne, ovplyvnilo, kde sme v rozhodujúcej chvíli boli.

7. novembra 2026 o 16:58 Čas čítania 0:24 Streľba na hlavnom námestí v Krakove: Útočník strieľal z auta, hlásia mŕtvych aj zranených Streľba na hlavnom námestí v Krakove: Útočník strieľal z auta, hlásia mŕtvych aj zranených

Počuli ste samotné výstrely? V tom čase sme už sedeli pred kaviarňou na presklenej terase. Počuli sme hluk, ale vôbec sme si ho nespájali so streľbou. V centre veľkého mesta je úplne bežné počuť rôzne zvuky, takže nám to spočiatku neprišlo nijako zvláštne.

krakov streľba
Zdroj: TASR/AP

Kedy ste si uvedomili, že je situácia naozaj vážna?

Situácia sa začala meniť, až keď sme videli ľudí utekať a počuli sme prichádzajúce sanitky. Následne sme zaregistrovali aj vrtuľník. V tej chvíli sme ešte vôbec netušili, čo sa deje, a dokonca sme sa išli pozrieť bližšie, pretože nám ani len nenapadlo, že by mohlo ísť o streľbu.

Ako ste reagovali?

Keď sme prišli bližšie, všade už bol obrovský chaos. Ľudia pobehovali, prichádzali ďalšie sanitky a nikto poriadne nevedel, čo sa deje. Dokonca sme boli svedkami situácie, keď jedna zo sanitiek takmer zrazila staršiu pani s paličkou.

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Náhľadový obrázok: Archív respondentky Michaely
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