Útočník prišiel na námestie v Krakove autom, vytiahol automatickú zbraň a začal strieľať na náhodných ľudí. Priamo v centre diania bola aj Slovenka Michaela, ktorá tam trávila sobotu so snúbencom a kamarátkou.
V sobotu 7. 11. na námestí Rynek Glówny v Krakove 24-ročný strelec zabil šesť ľudí a pätnásť ďalších zranil. Na mieste zasahovala polícia, hasiči a priamo na námestí pristála aj helikoptéra. Hasiči bezprostredne po útoku vyzvali obyvateľov a turistov, aby nechodili na námestie, a osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí, na presun na bezpečné miesto.
V čase streľby bola na mieste činu aj Slovenka Michaela. Poľsko navštevuje pomerne často, keďže pochádza z Oravy. Do Krakova sa vybrala na výlet so svojím snúbencom a spolužiačkou.
„Mal to byť úplne obyčajný, príjemný výlet, počas ktorého si prejdeme mesto, dáme si dobrú kávu a strávime spolu čas. Ani vo sne by nám nenapadlo, ako sa tento deň môže skončiť,“ hovorí Michaela v rozhovore pre Refresher.
Kde presne ste sa nachádzali v čase streľby? Boli sme v kaviarni, priamo na hlavnom námestí v Krakove. Paradoxné je, že nás možno práve dlhý rad v tejto kaviarni uchránil pred tým, aby sme sa ocitli bližšie k miestu tragédie.
Ja som dokonca navrhovala, či nepôjdeme niekam inam, pretože sa mi nechcelo čakať v rade. Snúbenec so spolužiačkou však už mali vybraté, a tak sme zostali. Keď sa na to teraz spätne pozerám, uvedomujem si, že také banálne rozhodnutie, akým je výber kaviarne, ovplyvnilo, kde sme v rozhodujúcej chvíli boli.
Počuli ste samotné výstrely? V tom čase sme už sedeli pred kaviarňou na presklenej terase. Počuli sme hluk, ale vôbec sme si ho nespájali so streľbou. V centre veľkého mesta je úplne bežné počuť rôzne zvuky, takže nám to spočiatku neprišlo nijako zvláštne.
Kedy ste si uvedomili, že je situácia naozaj vážna?
Situácia sa začala meniť, až keď sme videli ľudí utekať a počuli sme prichádzajúce sanitky. Následne sme zaregistrovali aj vrtuľník. V tej chvíli sme ešte vôbec netušili, čo sa deje, a dokonca sme sa išli pozrieť bližšie, pretože nám ani len nenapadlo, že by mohlo ísť o streľbu.
Ako ste reagovali?
Keď sme prišli bližšie, všade už bol obrovský chaos. Ľudia pobehovali, prichádzali ďalšie sanitky a nikto poriadne nevedel, čo sa deje. Dokonca sme boli svedkami situácie, keď jedna zo sanitiek takmer zrazila staršiu pani s paličkou.