Ak si ho videl, zavolaj na číslo 0917 456 965.
Ochranári hľadajú tohtoročné rysa ostrovida, ktorý potrebuje pomoc a rehabilitáciu. Každým jedným dňom sa podľa ich slov jeho šanca na život znižuje. „Vo štvrtok 8. októbra 2026, pri dopravnej kolízii na cestnej komunikácii za Žiarom nad Hronom smerom na Handlovú, bolo usmrtené mláďa rysa ostrovida. Jeho súrodenec, s ktorým dovtedy spoločne migrovali, sa pred pár dňami objavil v obci Stará Kremnička,“ informovala na Facebooku obec Trnavá Hora.
Pracovníci zo Správy CHKO Štiavnické vrchy sa ho už pokúšali odchytiť, zatiaľ neúspešne. Podľa predpokladov ochranárov sa mláďa pohybuje v okolí obcí pri Žiari nad Hronom a v Kremnicku:
Lutila – Slaská – Kosorín – Janova Lehota – Stará Kremnička – Pitelová – Jastrabá – Bartošova Lehôtka. Alebo v širšom rádiuse tohto územia ako Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kopernica a Lúčky.
„Je možné, že sa bude živiť lovom domácich mačiek a hydiny (sliepky, kačice), alebo sa priživovať na skládkach odpadu, kde sa môžu vyskytnúť nejaké potravné zdroje,
“ informoval zásahový tím.
Ak si ho videl, zavolaj na číslo 0917 456 965.