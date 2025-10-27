V Tatrách došlo k tragickej zrážke, pri ktorej na ceste z Popradu do Starého Smokovca zahynul prísne chránený rys ostrovid.
Ochranári z Tatranského národného parku (TANAP) vyzývajú vodičov, aby v týchto dňoch zvýšili opatrnosť. Pred pár dňami totiž našli na ceste mladého rysa ostrovida, chráneného živočícha, ktorý zahynul po zrážke s autom.
Uhynutého jedinca našli na ceste z Popradu do Starého Smokovca. „Upozorňujeme všetkých vodičov, aby boli v nasledujúcich dňoch na cestách mimoriadne opatrní. Jediná chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky aj pre zviera, aj pre človeka,“ upozornila Správa TANAP-u.
Ochranári dodávajú, že s príchodom jesene zver migruje a hľadá si zimoviská, preto sa častejšie pohybuje aj v blízkosti ciest. Riziko stretu so zvieraťom je vysoké najmä v skorých ranných a večerných hodinách, keď sa skoro stmieva a neskôr rozvidnieva.
„Prosíme vodičov, aby jazdili pomalšie a obozretne, hlavne v blízkosti lúk a lesov, aby si všímali dopravné značky upozorňujúce na výskyt zveri a boli pozorní v daždi, hmle aj za zníženej viditeľnosti. Každá nižšia rýchlosť môže zachrániť život nielen zvieraťa, ale aj človeka,“