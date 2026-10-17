Sci-fi sa stáva realitou už aj na našich cestách. Ministerstvo dopravy SR oficiálne odobrilo využívanie pokročilého systému Tesla Full Self-Driving (FSD).
Slovenskí majitelia elektromobilov od Elona Muska majú obrovský dôvod na radosť. Ministerstvo dopravy oficiálne uznalo predbežné typové schválenie pre softvérový balík Tesla Full Self-Driving vo verzii Supervised. V praxi to znamená, že vodiči môžu tento brutálne pokročilý systém asistencie legálne zapnúť a využívať aj na našich cestách.
Zelenú tomuto systému pôvodne udelil holandský úrad ešte v apríli tohto roka s tým, že ostatné členské štáty Európskej únie ho môžu na svojom území dobrovoľne uznať. Slovensko sa tohto kroku nebálo a stalo sa tak jednou z mála európskych krajín, kde je čiastočne autonómna jazda legálnou realitou. Minister dopravy Jozef Ráž tento krok obhajuje tým, že inováciám, ktoré zvyšujú bezpečnosť na cestách, chcú dvere otvárať dokorán a Slovensko podľa neho nesmie v moderných technológiách zaostávať.
Auto ťa odvezie, no ty si stále šéf
Systém Full Self-Driving je doslova prešpikovaný technológiami a zvláda obrovskú porciu úloh. Vďaka zložitej sieti kamier a neurónovým sieťam dokáže vozidlo nielen držať rýchlosť, ale aj samostatne brzdiť, zatáčať, preraďovať sa z pruhu do pruhu alebo bezpečne prechádzať križovatkami. Samozrejmosťou je čítanie dopravných značiek a reakcia na farby na semaforoch.
Nenechaj sa však zmiasť sebavedomým názvom. Aj keď sa systém volá „Full Self-Driving“, na našich cestách funguje vo verzii pod neustálym dohľadom. Vodič si tak rozhodne nemôže sadnúť na zadné sedadlo, pozerať film alebo scrollovať TikTok. Za celú jazdu a bezpečnosť posádky nesie stále stopercentnú zodpovednosť človek za volantom.
Softvér v Tesle totiž nie je hlúpy. Neustále a prísne monitoruje, kam sa vodič pozerá a či sa venuje premávke. Ak kamery zistia, že tvoja pozornosť lieta niekde úplne inde, okamžite ťa upozorní a v prípade, že ho odignoruješ, sa autonómne riadenie z bezpečnostných dôvodov natvrdo vypne.
Podľa portálu FSD Tracker schválilo nový systém ako prvé v Európe Holandsko. Okrem neho sa pridali aj Česko, Belgicko, Litva, Estónsko, Dánsko, Slovinsko a Chorvátsko. Podľa Denníka N by sa spoločné hlasovanie na úrovni EÚ malo odohrať najskôr v decembri.