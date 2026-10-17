Premiér Robert Fico vymenil rokovania s lídrami Európskej únie v Bruseli za predvolebnú kampaň na Balkáne. V piatok večer vystúpil na zaplnenom Námestí slobody v srbskom Novom Sade, kde prišiel osobne podporiť exprezidenta Aleksandara Vučića.
Premiér Robert Fico sa po predčasnom odlete z bruselského summitu presunul priamo do srbského Nového Sadu. V centre mesta sa v piatok večer postavil pred tisíce ľudí na predvolebnom zhromaždení koalície Zjednotené Srbsko, ktorú vedie Srbská pokroková strana (SNS) bývalého prezidenta Aleksandara Vučića.
Na tribúnu neprišiel sám – sprevádzal ho samotný Vučić a kontroverzný bosnianskosrbský líder Milorad Dodik. Exprezident Vučić, ktorý v nadchádzajúcich voľbách mieri na post premiéra, neskrýval nadšenie a slovenskému premiérovi pred davom poďakoval za to, že „chcel byť radšej v Novom Sade než v Bruseli“.
V plynulej srbčine proti zahraničným tlakom
Najväčšie prekvapenie večera prišlo vo chvíli, keď sa Fico chopil mikrofónu a celú svoju reč odprednášal v plynulej srbčine. Hneď na úvod rázne odmietol, aby Srbsku ktokoľvek z vonku diktoval, ako má v predčasných voľbách 25. októbra hlasovať. Vyhlásil, že neprišiel rozdávať lekcie ako iní cudzinci, ktorí sa tvária, že vedia lepšie než samotní domáci, čo je pre krajinu dobré.
Vučića pred jasajúcim davom označil za skutočného štátnika a lídra s pevnou chrbtovou kosťou, ktorý sa nebojí postaviť medzinárodnému tlaku a povedať rázne „nie“. Zároveň vyzdvihol ekonomický rozvoj Srbska a vyhlásil, že krajina napreduje rýchlejšie než mnohé štáty v Európe. Ľuďom na námestí odkázal, aby sa poobzerali po nových cestách, nemocniciach a moderných fabrikách, ktoré sú podľa neho jasným dôkazom fungujúcej politiky.
Otvorenie Slovenského domu a sľub o Kosove
Fico v prejave nezabudol ani na početnú slovenskú komunitu žijúcu vo Vojvodine. Vyzdvihol nadštandardné vzťahy a rovnoprávne postavenie slovenskej menšiny a Vučićovi poďakoval za stabilnú podporu. Ako konkrétny dôkaz ústretovosti srbských úradov spomenul blížiace sa otvorenie nového Slovenského domu.
V závere vystúpenia sa premiér dotkol najcitlivejšej geopolitickej otázky v regióne. Dav uistil, že postoj Bratislavy k územnej celistvosti Srbska zostáva nemenný a Slovensko nikdy neuzná nezávislosť Kosova. Ľudí na námestí vyzval, aby v turbulentných časoch stavili na stabilitu a kontinuitu pokroku, pretože súčasný svet je podľa neho príliš komplikovaný na to, aby v ňom krajina riskovala neistotu.