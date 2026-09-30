Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
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dnes 30. septembra 2026 o 14:33
Čas čítania 1:32

Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia

Natália Mišániová
Natália Mišániová
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Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
Zdroj: AP Photo/Heather Ainsworth

Prokurátor upozorňuje, že súčasné tvrdenia obete sa v dôležitých bodoch líšia od výpovede, ktorú poskytla krátko po údajnom útoku.

Americká prokuratúra obnovila vyšetrovanie údajného hromadného znásilnenia študentky Cornellovej univerzity, ku ktorému údajne došlo ešte v októbri 2024. Prípad sa opäť dostal do pozornosti po tom, čo študentka tento mesiac podala občianskoprávnu žalobu proti univerzite, študentskému bratstvu Chi Phi a siedmim jeho vtedajším členom, informuje ABC News

Tvrdí, že ju napadlo viacero mužov

Žena, ktorá v súdnych dokumentoch vystupuje pod pseudonymom Jane Doe, mala v čase incidentu 20 rokov. Podľa žaloby prišla 19. októbra 2024 do domu bratstva Chi Phi navštíviť svojho známeho. Predtým pila alkohol a podľa jej tvrdení ju následne členovia bratstva presviedčali, aby užila ketamín a marihuanu.

Chi Phi
Zdroj: AP Photo/Heather Ainsworth

Tvrdí, že neskôr už nebola schopná dať súhlas so sexuálnym stykom a počas nasledujúcich hodín ju údajne sexuálne napadlo viacero mužov.

Súčasťou žaloby je aj snímka údajnej skupinovej konverzácie členov bratstva na Snapchate. Ako informuje CBS News, jeden z účastníkov údajne ostatným písal o možnosti sexuálneho styku so ženou.

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Jej pôvodná výpoveď sa podľa prokurátora líšila

Žena prípad nahlásila univerzitnej polícii v novembri 2024. Už vtedy polícii povedala, že podľa nej bola znásilnená. Podľa prepisu výsluchu, ktorý získala CBS News, však rozlišovala medzi sexuálnym kontaktom zo začiatku večera a tým, čo sa malo stať neskôr. Uviedla tiež, že pre alkohol a drogy mala výpadky pamäti.

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Voči mužom vtedy nevzniesli trestné obvinenia. Okresný prokurátor Matthew Van Houten tvrdí, že jej pôvodná výpoveď sa v dôležitých bodoch líšila od súčasnej žaloby. Podľa neho v roku 2024 netvrdila, že ju proti jej vôli zdrogovali a následne hromadne znásilnilo sedem mužov.

Jej právny zástupca Thomas Giuffra tvrdí, že jeho klientka bola po incidente traumatizovaná a potrebovala čas, aby spracovala, čo sa jej stalo. Kritizuje aj pôvodné vyšetrovanie a tvrdí, že po prvom oznámení mali vyšetrovatelia so ženou ďalej pracovať a zhromaždiť ďalšie dôkazy.

O prípadných obvineniach rozhodne veľká porota

Prokuratúra sa teraz rozhodla prípad znovu preskúmať a predložiť ho veľkej porote. Tá v americkom právnom systéme posudzuje dôkazy a výpovede a následne rozhoduje, či existujú dôvody na vznesenie trestných obvinení.

Cornellova univerzita medzičasom odmietla tvrdenia, že študentov zapojených do prípadu potrestala iba mierne. Uviedla, že po niekoľkomesačnom internom vyšetrovaní nasledovali sankcie – niektorým študentom pozastavili štúdiom a dvoch vylúčili zo školy.

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Bratstvo Chi Phi navyše na Cornellovej univerzite zatvorili a na kampuse má naďalej zákaz pôsobiť. Žena však v žalobe tvrdí, že ju univerzita dostatočne neochránila a voči zúčastneným mužom nepostupovala primerane.

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Náhľadový obrázok: Canva, AP Photo/Heather Ainsworth, Cornell University
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