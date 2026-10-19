Stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v novembri v Číne, americký prezident však zatiaľ s návrhom nesúhlasil.
Ruský prezident Vladimir Putin navrhol Donaldovi Trumpovi spoločné stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, na ktorom by rokovali o vojne na Ukrajine. Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) chce Moskva presadzovať podmienky, ktoré by boli pre Rusko výhodné.
Stretnutie by sa mohlo uskutočniť v novembri počas samitu APEC v čínskom Šen-čene. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že o možnosti rokovaní sa diskutuje. Zatiaľ však nie je jasné, či sa schôdzka uskutoční, ani aký by mala program.
Trump s návrhom zatiaľ nesúhlasil
Podľa predstaviteľa americkej administratívy by však mohol byť stretnutiu naklonený, keďže sa usiluje o ukončenie vojny na Ukrajine. Čína má podľa WSJ obavy, že rokovanie by mohlo skomplikovať jej vzťahy s európskymi krajinami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým rokoval s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zdôraznil, že postoj USA je pre ukončenie vojny kľúčový. Diskutovali aj o ďalších dodávkach amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot.