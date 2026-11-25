Bezchybná povesť škótskej opatrovateľky Amandy Mathewsonovej sa zrútila po tom, čo jeden z rodičov odhalil šokujúce podmienky v jej dome.
Súd v škótskom meste Kirkcaldy vymeral dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody 55-ročnej opatrovateľke Amande Mathewsonovej z Dunfermline. Žena, ktorá v odbore pôsobila vyše dvadsať rokov a ešte v lete 2023 získala od kontrolórov najvyššie hodnotenia, sa priznala k zanedbávaniu, opusteniu a ohrozovaniu desiatok maloletých. Ako informuje denník The Times, hoci jej licencia dovoľovala starať sa najviac o osem detí súčasne, v rokoch 2023 až 2024 mala v opatere viac než päťdesiat detí.
Na praktiky ženy, ktorá zápasila s finančnými ťažkosťami, sa prišlo koncom augusta 2024 vďaka podozreniu otca dvoch chlapcov. Jeho trojročný syn sa predtým sťažoval, že ho opatrovateľka na poschodí pripútava do kočíka, a keď iný rodič upozornil, že žena pri vyzdvihovaní detí zo školy nemá chlapcov so sebou, otec okamžite zamieril k jej domu. V záhrade tam našiel päť školákov bez dozoru a vnútri ďalších 22 detí mladších ako dvanásť rokov – vrátane dvoch dojčiat mladších než jeden rok.
Zamknuté v prehriatej izbe a falošné správy pre rodičov
Svojich dvoch synov našiel otec na poschodí v dusnej, prehriatej miestnosti so zatiahnutými žalúziami spolu s deviatimi ďalšími deťmi do päť rokov, bez vody, stravy či hračiek, iba pred zapnutým televízorom. Šerif MacRitchie pri vynášaní verdiktu pripomenul aj mimoriadne nebezpečný prípad dieťaťa, ktoré zostalo dlho pripútané v kočíku a pri pokuse podliezť popruhy sa mu remene obmotali okolo krku – zachrániť ho muselo iné dieťa.
Vyšetrovanie odhalilo, že opatrovateľka si na utajenie celého systému vybudovala premyslenú stratégiu. Zisťovala vzájomné väzby medzi rodičmi, prideľovala im oddelené časy príchodov, vyžadovala SMS správy vopred a plač či hluk detí prehlušovala hlasno pusteným rádiom. Rodičov navyše klamala vymyslenými dennými hláseniami o zašpinenom oblečení po jedle, hoci deti sa vracali domov čisté, no smädné a s premočenou bielizňou, a posielala im staré zábery z vianočného výletu v čase, keď deti nechávala osamote doma.
Škótsky inšpektorát starostlivosti pritom vo februári 2025 v liste rodičom priznal, že opatrovateľka dostávala vopred tipy o sťažnostiach aj termínoch kontrol od interného zdroja priamo z úradu. Právnička Kim Leslieová, ktorá zastupuje rodiny zvažujúce podanie civilnej žaloby, zároveň upozornila na absenciu kontroly príjmov samostatne zárobkovo činných opatrovateliek – štátne orgány by totiž z platieb okamžite videli, že žena inkasuje peniaze za násobne viac detí, než smela opatrovať.