Milan Škriniar a tí druhí. Toto sú najdrahšie prestupy v slovenskej futbalovej histórii

Koniec januára sa v európskych ligách nesie v znamení konca zimného prestupového obdobia. Tímy hekticky posilňujú pred druhou a rozhodujúcou časťou sezóny. Jednou z veľkých ság bol už po niekoľkýkrát údajný prestup nášho trojnásobného najlepšieho futbalistu Milana Škriniara.

Po dohadoch, počas ktorých lietali sumy na úrovni desiatok miliónov, nakoniec 27-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom vystuží obranu PSG až v zime, a to asi celkom zadarmo. Taliansky klub na jeho pozíciu nenašiel adekvátnu náhradu a údajne odmietol 10 až 15 miliónov eur.

More on Milan Škriniar. PSG have never offered more than €10m to anticipate the deal now — Inter wanted €20m. No agreement & it’s collapsing, but he will join in June on free move 🔴🔵 #PSG



🇹🇷 Only concrete option considered by Inter as potential replacement was Merih Demiral. pic.twitter.com/2AEWnLweFq