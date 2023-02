Attila Végh poslal odkaz Vémolovi: Si najväčší blázon, akého poznám. Možno ti dám možnosť odvety

Slovenský MMA zápasník, tréner, promotér a bývalý šampión Bellatoru Attila Végh poslal na Instagrame odkaz vo forme videa českému „Terminátorovi“ Karlosovi Vémolovi. Vyjadril sa v ňom k ich možnej odvete zápasu storočia, ktorý sa uskutočnil 9. novembra 2019 a skončil sa výhrou Végha v prvom kole. Slovák Vémolu knokautoval tvrdým pravým hákom.



„Karlito môj, ty si najväčší blázon, akého poznám. Skoro si padol na konci roka a potom vidím, že máš zápas v Liberci, potom s Patrikom Kinclom... ty nemáš dno. Normálne uvažujem nad tým, že ti dám možnosť tej odvety,“ povedal.



„No musí sa mi to stále oplatiť, ako som už hovoril,“ dodal Végh, ktorý má v Trnave prestížny Spartakus Fight Gym. Slovák narážal na to, že Vémola koncom minulého roka ochorel, skončil v nemocnici a podľa lekárov mohol zomrieť. Práve preto napokon zrušil titulový zápas s dávnym rivalom Patrikom Kinclom v Oktagone.



Tento duel však nakoniec uvidíme 20. mája na turnaji Oktagonu v pražskej O2 Aréne. Ešte predtým by sa však mal Terminátor postaviť do klietky o mesiac skôr na turnaji v Liberci, pričom jeho súper ešte nie je známy. Český zápasník sa vyjadril v nedávnom rozhovore pre iSport.cz, že za odvetu s Kiclom dostane trojnásobok honoráru, ktorý dostal za zápas s Véghom.



Napriek tomu si Čech odvetu práve s Véghom pýta už prakticky od ich prvého zápasu, a hoci sa zdalo, že je k uzavretiu dohody blízko, stále nič nie je potvrdené, a tak nevedno, či sa vôbec uskutoční. Végh vravel, že jediné, čo ho môže presvedčiť na to, aby odvetu vzal, je adekvátna peňažná ponuka Oktagonu.





