USA oficiálne označili ruskú agresiu na Ukrajine za zločiny proti ľudskosti

Viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) obvinila Rusko z páchania zločinov proti ľudskosti na Ukrajine. Ruské jednotky podľa USA uskutočňujú „rozsiahle a systematické útoky" na ukrajinské civilné obyvateľstvo.

„Spojené štáty oficiálne uznávajú, že Rusko pácha zločiny proti ľudskosti," uviedla Harrisová v prejave na konferencii, ktorá sa koná len niekoľko dní pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu.

In her #MSC2023 address, US @VP Kamala Harris put a spotlight on #accountability and justice for the crimes committed in #Ukraine. pic.twitter.com/3knmWUW1WK