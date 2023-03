Prezidentkin partner Rizman: Zuzana je najlepšia prezidentka, akú sme kedy mali. Mala by znovu kandidovať

OK

Juraj Rizman v rozhovore opísal vzťah so Zuzanou Čaputovou.

Juraj Rizman v rozhovore pre Denník N uviedol, že je presvedčený o tom, že by jeho partnerka Zuzana Čaputová mala kandidovať aj v nasledujúcich voľbách. „Myslím si, že Zuzana Čaputová je najlepšia prezidentka, ktorú sme mali, a najlepšia hlava štátu, ktorú sme mali, takže ja nepochybujem o tom, že by mala kandidovať,“ povedal.

Prezidentka by mala informovať o svojej kandidatúre v prezidentských voľbách najbližšie týždne. Podľa svojich slov zatiaľ nie je rozhodnutá.

Náš vzťah sa od bežných veľmi líši, hovorí

Hlava štátu síce dostáva zrejme najviac urážok zo všetkých žien v politike, Rizman si však aj napriek tomu myslí, že by to mala skúsiť. „Pani prezidentke som povedal, že by som si veľmi prial, aby kandidovala, ale rozhodnutie je na nej, budem ho rešpektovať a budem stáť pri nej, akokoľvek sa rozhodne,“ dodal.

Partner prezidentky uviedol aj to, že ich vzťah sa od bežných veľmi líši. Vzhľadom na jej bezpečnosť nie je možné zrealizovať spontánne nápady, ako napríklad ísť do kina alebo na večeru.

Opísal, ako ich ľudia môžu vidieť prichádzať na stretnutia oddelene, pretože ako partner hlavy štátu nemá nárok na šoféra alebo ochranku.

Zároveň si niektoré náklady na zahraničné cesty s prezidentkou hradí z vlastného vrecka a musí si brať dovolenku v práci. Keď spolu dvojica ide do Slovenského národného divadla, Rizman svoje auto zaparkuje v obchodnom dome Eurovea a prezidentku následne čaká pred divadlom.

Zdroj: Instagram/Zuzana Čaputová

